İtalyan gazeteci Di Marzio: Galatasaray, Erick Pulgar ile ilgileniyor

İtalyan gazeteci Di Marzio, Galatasaray'ın, orta saha transferi için Fiorentina oyuncusu Erick Pulgar için girişimlerde bulunduğunu yazdı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2022 Pazar, 19:33
İtalyan gazeteci Di Marzio: Galatasaray, Erick Pulgar ile ilgileniyor
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Süper Lig ekibi Galatasaray, ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray Kulübü'nün, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın transferi için en güçlü aday olduğunu iddia etti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan kulüp Fiorentina'dan ayrılabileceğini belirten Di Marzio, Pulgar ile ilgilenen diğer takımın Fransa Ligi ekibi Marsilya olduğunu ileri sürdü.

Şilili orta saha oyuncusunun, bu sezon Fiorentina'da sadece 8 maçta forma şansı bulduğu kaydedildi.



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