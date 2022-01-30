Son dakika | Galatasaray, Luyindama'nın Suudi Arabistan'a transfer olacağını açıkladı
Galatasaray bir ayrılık daha yaşanıyor. Christian Luyindama, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Taawonile anlaşma sağladı.
Galatasaray'da Yedlin ile yolların ayrılmasının ardından 2. ayrılık gerçekleşti. Christian Luyindama sezon sonuna kadar Suudi Arabistan temsilcisi Al-Taawon forması giyecek.
Al-Taawon, Luyindama’nın sezon sonuna kadar olan maaşının tamamını karşılayacak ve kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada sezon sonunda satın alma opsiyonu bulunuyor.
Antwerp’te Demokratik Kongolu stoperi kiralamak için teklif yapmış, anlaşma noktasına gelmişti. Ancak sarı kırmızılılar, Arabistan ekibinden gelen teklifi daha cazip buldu.
Galatasaray , 2019 yılında transfer ettiği Christian Luyindama’nın bonservisi için Standard Liege’e 8 milyon Euro ödemişti.
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