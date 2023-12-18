Girona - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona, İspanya La Liga'nın 17. haftasında sahasında Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:10
Girona - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 17. hafta heyecanı sürüyor.

Miguel Sanchez yönetimindeki Girona, sahasında Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.

GİRONA - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Montivili Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

GİRONA - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Francisco Maeso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Girona, oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Barcelona'yı 4-2 mağlup etmişti.

Alaves ise evinde Las Palmas'a 1-0 mağlup olmuştu.


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