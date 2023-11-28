Girona puan kaybetti, Real Madrid lider oldu
La Liga'nın 14. haftasında Girona evinde Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı ve liderliği Real Madrid'e kaptırdı.
La Liga'nın 14. haftasında Miguel Sanchez'in ekibi Girona ile Ernesto Valverde'nin yönetimindeki Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.
Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken, ev sahibi Girona'nın golünü 55. dakikada Viktor Tsygankov kaydett.
Konuk ekip Athletic Bilbao'nun golünü ise 67. dakikada Inaki Williams kaydetti.
YENİ LİDER REAL MADRID
Bu sonuçla birlikte 35 puana yükselen Girona aynı puandaki Real Madrid'e averaj ile liderliği kaptırırken, Athletic Bilbao 25 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Girona evinde Valencia'yı konuk ederken, Athletic Bilbao sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak.
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