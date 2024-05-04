Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:38
Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xavi yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Michel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

GİRONA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

GİRONA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Girona, ligde oynadığ son maçta Las Palmas deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Barcelona ise kendi sahasında ağırladığı Valencia'yı 4-2 mağlup etmişti. 


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