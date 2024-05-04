Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xavi yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Michel Sanchez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.
GİRONA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
GİRONA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Girona, ligde oynadığ son maçta Las Palmas deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Barcelona ise kendi sahasında ağırladığı Valencia'yı 4-2 mağlup etmişti.
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