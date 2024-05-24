Girona - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. haftasında kendi sahasında Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:51
Girona - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor.

Míchel Sánchez yönetimindeki Girona, kendi sahasında José Ramón Sandoval'ın ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.

GİRONA - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA?

Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

GİRONA - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Muñíz Ruiz'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Girona ligde oynadığı son maçta Valencia deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Granada ise kendi sahasında ağırladığı Celta Vigo'ya 2-1 mağlup olmuştu.


girona haberleri Granada haberleri la liga haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: Mourinho, Roma'dan neden gönderildiğini açıkladı

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu: Mourinho, Roma'dan neden gönderildiğini açıkladı
Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!

Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, ligin sonucuna göre hareket edecek: 'Şampiyonlukta çekilirim'

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, ligin sonucuna göre hareket edecek: 'Şampiyonlukta çekilirim'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

5 gollü nefes kesen final! Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın!

5 gollü nefes kesen final! Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın!
İstanbul’da M2 metro hattında intihar girişimi: Seferler durduruldu

İstanbul’da M2 metro hattında intihar girişimi: Seferler durduruldu
10 futbolcu ile yollar ayrılıyor: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı!

10 futbolcu ile yollar ayrılıyor: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı!
Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!

Olaylı derbinin PFDK cezaları açıklandı!
İnside Out 2 ne zaman çıkacak? Ters Yüz 2 filmi Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Ters Yüz 2 filmini kimler seslendirecek?

İnside Out 2 ne zaman çıkacak? Ters Yüz 2 filmi Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Ters Yüz 2 filmini kimler seslendirecek?
Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a çağrı: ‘Bu sefer de kabul etmezse…’

Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a çağrı: ‘Bu sefer de kabul etmezse…’
Galatasaraylı eski futbolcu hayatını kaybetti

Galatasaraylı eski futbolcu hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi belli oldu