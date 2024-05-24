Girona - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. haftasında kendi sahasında Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da son hafta heyecanı yaşanıyor.
Míchel Sánchez yönetimindeki Girona, kendi sahasında José Ramón Sandoval'ın ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.
GİRONA - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA?
Montilivi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
GİRONA - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Muñíz Ruiz'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Girona ligde oynadığı son maçta Valencia deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Granada ise kendi sahasında ağırladığı Celta Vigo'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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