Girona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Girona İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında kendi sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Míchel Sánchez yönetimindeki Girona, kendi sahasında Marcelino'nun ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
GİRONA - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Montilivi Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
GİRONA - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Girona, ligde oynadığı son maçta Alaves deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Villarreal ise kendi sahasında ağırladığı Sevilla'yı 3-2 mağlup etmişti.
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