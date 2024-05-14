Girona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Girona İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında kendi sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:48
Girona - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Míchel Sánchez yönetimindeki Girona, kendi sahasında Marcelino'nun ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

GİRONA - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Montilivi Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

GİRONA - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Girona, ligde oynadığı son maçta Alaves deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Villarreal ise kendi sahasında ağırladığı Sevilla'yı 3-2 mağlup etmişti.


girona haberleri villarreal haberleri la liga haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Arda Güler ilki yaşadı: Real Madrid'den görkemli kutlama!

Arda Güler ilki yaşadı: Real Madrid'den görkemli kutlama!
Arda Güler yine boş geçmdi! Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!

Arda Güler yine boş geçmdi! Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!
Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde: Arda Güler üçleme peşinde!

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde: Arda Güler üçleme peşinde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

14 Mayıs Salı günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 14 Mayıs Salı burç yorumları

14 Mayıs Salı günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 14 Mayıs Salı burç yorumları
Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Survivor kim elendi? 12 Mayıs Survivor'da kim gitti?

Survivor kim elendi? 12 Mayıs Survivor'da kim gitti?
Son Dakika…Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi!

Son Dakika…Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi!
TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!

TFF resmen açıkladı: Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu
Yurtdışındaki üniversiteler için düzenlenen sınavda şaibe iddiası: Sınava gölge düştü

Yurtdışındaki üniversiteler için düzenlenen sınavda şaibe iddiası: Sınava gölge düştü
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Yengeç burcu yorumu