Girona’ya kiralanmıştı... Dominik Livakovic'e 5 talip birden!

28.12.2025 11:46:00
Fenerbahçe’den İspanya LaLiga ekibi Girona’ya kiralık olarak transfer olan Dominik Livakovic, sezonun ikinci yarısında farklı bir takımda forma giyebilir. Daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Livakovic’i kadrosuna katmak isteyen kulüplerin sayısının arttığı belirtildi.

Dominik Livakovic’in Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyor. Yaz transfer döneminde Girona’ya imza atan ancak İspanyol ekibinde hiçbir maçta oynamayan Hırvat kaleci, devre arasında farklı bir takımla anlaşabilir.

TRT Spor’da yer alan habere göre 2026 Dünya Kupası öncesinde formunu yakalamak isteyen Livakovic’le ilgilenen takımların sayısı artıyor.

Haberde 30 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmayı düşünen takımlar arasında Dinamo Zagreb, Brest, Ajax, Verona ve Genoa yer alıyor. Livakovic’in eski takımı Dinamo Zagreb’e dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe’nin Livakovic’e gelen tekliflere göre transfer için karar vereceği ifade edildi. Hırvat kalecinin sarı-lacivertlilerle 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 2 maça çıkan Dominik Livakovic, Girona'da henüz forma giymedi.

