Gizem Örge kim, kaç yaşında? Gizem Örge hangi takımlarda oynadı?
Gizem Örge, verdiği uzun bir aranın ardından 2023 milli takım sezonunda önce Milletler Ligi'nde daha sonra Avrupa Şampiyonası'nda Filenin Sultanları ile birlikte madalya sahibi oldu. Milli liberomuz Gizem Örge'nin kim olduğu, yaşı ve oynadığı takımlar yurttaşlar tarfından araştırılıyor. Peki, Gizem Örge kim, kaç yaşında? Gizem Örge hangi takımlarda oynadı?
Türkiye milli voleybol takımının uzun süredir formasını terleten Fenerbahçe'li Gizem Örge'nin kim olduğu yurttaşlar tarfından merak ediliyor. Peki, Gizem Örge kim, kaç yaşında? Gizem Örge hangi takımlarda oynadı?
GİZEM ÖRGE KİM?
Hatice Gizem Örge 26 Nisan 1993 tarihinde Ankara'da doğdu. 2008 yılından beri milli takım formasını terleten Gizem Örge, Fenerbahçe'de llibero olarak görev alıyor.
GİZEM ÖRGE'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2008-2009 Türkiye U18
2010 Türkiye U20
2013 Türkiye U23
2012- Türkiye A Milli Voleybol Takımı
GİZEM ÖRGE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. lig'e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı. 2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu. 2012-2013 sezonu için VakıfBank ile anlaştı. Gizem Örge, Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü aldı.
2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Milli libero, güncel olarak Fenerbahçe forması giyiyor.
GİZEM ÖRGE'NİN BAŞARILARI
Takım
2023, FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi 1.'liği
2017, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi 1.'liği
2016, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi 2.'liği[3]
2016, Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi 1.'liği
2011, Teledünya Türkiye Kupası 1.'liği
2009, Yıldız Kızlar Avrupa Gençlik Olimpiyatları EYOF 2009 1.'liği
2009, Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası 4.'lüğü
2008, Yıldız Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası 1.'liği
Bireysel
2015, U23 Dünya Şampiyonası “En İyi Libero”
2015, Türkiye Ligi “En İyi Libero”
2016, Avrupa Şampiyonlar Ligi “En İyi Libero”
2016, Türkiye Ligi “En İyi Libero”
2018, Türkiye Ligi “En İyi Libero”
2018, Avrupa Şampiyonlar Ligi “En İyi Libero”
2018, Dünya Kulüpler Şampiyonası “En İyi Libero”
2019, Türkiye Ligi “En İyi Libero”
2023, FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi “En İyi Libero”
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