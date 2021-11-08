Göcek'te düzenlenen IRC 1 yelken yarışları tamamlandı
Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen ve toplam 161 teknenin mücadele ettiği 5 gün süren 19’uncu Göcek Sonbahar Yarış Haftası sona erdi.
Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen ve toplam 161 teknenin mücadele ettiği 5 gün süren 19’uncu Göcek Sonbahar Yarış Haftası sona erdi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 19. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası yelkenli yatların mücadelesine sahne oldu. Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen ve toplam 161 teknenin mücadele ettiği 5 gün süren yarışlar sona erdi. Koy içinden başlayan yarışlarda sporcular, coğrafi rotada dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.
IRC 1’de Lagherta birinci, Magic Twelve ikinci Vakkorama Saing Team ise üçüncü sırayı aldı. Dereceye girenlere kupalarını Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak verdi.
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