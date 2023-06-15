Gökan Zeybek amatör kulüplerin sorunlarına dikkat çekti

Yayınlanma: 15.06.2023 - 16:05

Güncelleme: 15.06.2023 - 16:05

CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Gökan Zeybek uzun yıllar yönetiminde bulunduğu İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Derneği’nin 18.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı ve amatör kulüplerin yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümleri çerçevesinde önemli tespitlerde bulundu.

Zeybek’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

“TBMM’nin 28.döneminde, yani bu dönemde sporun içinden gelen bir çok yöneticinin milletvekili olması Türk sporu açısından büyük bir şanstır. Bunu şansı avantaja dönüştürmemiz gerekmektedir.

Özetle;

- Okullardaki öğretmen, camilerdeki imam, kütüphanedeki yönetici, halk eğitimdeki eğitmen devletten maaş alıyor ama amatör kulüplerinin altyapı antrenörleri maaşını devletten alamıyor. Bu haksızlığın ortadan kaldırılması gerekiyor.

- Amatör spor kulüplerinin kullandıkları tesisler için kira ya da ecrimisil ödemeleri büyük bir yanlıştır. Özellikle de yoksul ailelerin çocuklarının spor ile gelişmesini, bulunduğu mahallenin birliğini bütünlüğünü sağlamayı amaçlayan adı üstünde ‘amatör’ olan kulüplerden kira almak aptalca ve ahmakça bir uygulamadır. Hızlı bir biçimde yasal düzenlemelerin gündeme alınması gerekmektedir. Ben bu dönemde sonuç alacağımıza inanıyorum.

- Yayın gelirlerinden amatörlere ayrılan payın çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyor ve her platformda bunu dile getiriyorum. Bu konu üzerinde de TBMM’de ısrarcı olacağımı bilmenizi istiyorum.

- Bir amatör müsabakada görev alan tüm görevlilerin alacağı ücretlerin günün koşullarına göre güncellenmesi ve devletimizin bütçesinden bunun için bir pay ayrılması gerektiğini düşünüyorum.”

Konuşmasının sonunda İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu’na yeni dönemde başarılar dileyen ve amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu belirten Zeybek, amatör kulüplerin, gençlere daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için sorunların ve bu sorunların çözümlerinin takipçisi ve zorlayıcısı olacağını söyledi.