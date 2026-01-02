Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gökhan İnler'den Semih Kılıçsoy açıklaması!

2.01.2026 19:47:00
Cumhuriyet Spor
Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler açıklamalarda bulundu. İnler, Cagliari'de performansı yükselen Semih Kılıçsoy hakkında da konuştu.

Kariyerini Beşiktaş'ta noktaladıktan sonra sportif direktörlüğe geçen ve şu an Udinese'de görevini yürüten Gökhan İnler, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. 

İnler, Cagliari'de performansı yükselen Semih Kılıçsoy hakkında da konuştu.

Pisa ve Torino'ya attığı gollerle Cagliari'ye puanlar kazandıran Semih Kılıçsoy, İtalya'da gündem olmaya başladı. 20 yaşındaki futbolcu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gökhan İnler, Kılıçsoy'un takımda sevildiğini söyledi.

"Semih ile sık sık görüşüyorum. Geçen gol attı. Oyuncuyu seviyorlar. Orada arkadaşlarım var, hocaları da eski futbolcu. Çok mutlu. En önemlisi süreç yönetimi. Türk olsun, Afrikalı olsun onu yönetmek. Böyle oyuncularla çok konuşmak gerekiyor. Onları hareketlendirmek lazım. Semih yavaş yavaş süre almaya başladı. Ağabey olarak elimden geleni yapıyorum onun için. Semih gibi bir profil bize de lazım. Zaman belki uymadı. Semih inşallah güzel bir kariyer yapar."

Gökhan İnler, Serie A'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Zeki Çelik ile ilgili son durumları konuştu.

"Hakan ile geçen gün görüştük burada mutlu. Spalleti ile görüştüm. Kenan'ı çok seviyor. Kenan'ı lider rolde daha çok öne çıkarmak istediğini söyledi. Çok mutlu. Zaten performansını görüyorsunuz. Zeki de Roma'da Gasperini ile iyi performans sergiliyor. Gasperini kolay bir hoca değil. Efendi bir insan. Türk oyuncularla ilgili negatif bir şey diyemem.

