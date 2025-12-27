Bu haftayı da boş geçmedi... Cagliari, Semih Kılıçsoy ile güldü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.12.2025 19:15:00
Serie A'da Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari deplasmanda Emirhan İlkhan'lı Torino'yu 2-1 yendi. Beşiktaş'tan kiralık gönderilen Semih Kılıçsoy, Cagliari'nin galibiyet golünü attı.

Serie A'nın 17. haftasında Torino ve Cagliari, Torino Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım, Vlasic'in 28. dakikada attığı golle öne geçti. Konuk takım, 45. dakikada Prati'nin attığı golle devreye 1-1 girdi. Maça ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 66. dakikada orta sahada aldığı topu rakiplerini çalımlayarak ceza sahası çizgisine kadar gitti. 20 yaşındaki futbolcu, çizgiden attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

 

Cagliari puanını 18 yaptı. Torino ise 20 puanda kaldı.

Semih Kılıçsoy, 72. dakikada yerini Borelli'ye bıraktı. Torino'da Emirhan İlkhan, 80. dakikada Gineitis'in yerine oyuna girdi.

 

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Cagliari kulübü, Semih Kılıçsoy'u golünü coşkuyla kutladı. Kırmızı mavililer, "İmparator Semih muhteşem gol attı" ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki futbolcu maçın oyuncusu seçildi.

