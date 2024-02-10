Göksel Gümüşdağ: "Dubois için para istemedik"

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Oyuncu Galatasaray'ın oyuncusu ama sezon sonuna kadar kiralık olarak bizim oyuncumuz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 21:51
Göksel Gümüşdağ:
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.

Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Son 14 maçta 2 kere kaybettik. Fenerbahçe ve Galatasaray'a yenildik. Galatasaray ve Fenerbahçe bütçe ve her anlamda diğer takımlardan kopmuş durumda. Buna rağmen mücadele iyi geçti. Teknik direktörümüzü ve oyuncularımız da tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

"PARA KONUŞMADIK"

Leo Dubois ile ilgili konuşan Göksel Gümüşdağ, "Leo Dubois ile ilgili basından haberler duyduk, üzüldük. Sezon başı Erden Timur ve Asbaşkanımız Mesut Bey görüştü. Galatasaray kontenjanını boşaltmak istiyordu. Biz de oyuncumuzun sözleşmesini parayla feshettik ve Dubois'i aldım. Sezon sonuna kadar veriyorlarsa alabileceğimizi söyledim. Yoksa düşünmediğimizi belirttim. Sezon sonuna kadar kiralayabileceklerini söylediler ve biz de onay verdik. Erden kardeşim ve Dursun Başkan ile para konuşmadık. Oyuncu Galatasaray'ın oyuncusu ama sezon sonuna kadar kiralık olarak bizim oyuncumuz. Oradaki oyuncuyu yolladık. Veremeyeceğimizi söyledik, Dursun Bey de olumlu karşıladı. Para konuşmadık." ifadelerini kullandı.


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