Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig’in 25. Haftasında Galatasaray, sahasında bu akşam Başakşehir’i konuk edecek. Zorlu mücadeleye sahne olacak karşılaşmanın VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir'i RAMS Park'ta ağırlayacak. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak mücadelenin VAR hakemi belli oldu.
VAR HAKEMİ KORAY GENÇERLER
Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek Süper Lig'in 25. hafta maçında VAR koltuğunda hakem Koray Gençerler oturacak. Mücadelenin orta hakemi olarak ise Cihan Aydın düdük çalacak.
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