Göksel Gümüşdağ'dan kırmızı kart açıklaması: 'Gereken cezayı vereceğim'

Yayınlanma: 15.12.2024 - 22:26

Güncelleme: 15.12.2024 - 22:27

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16’ncı haftasında Başakşehir’i konuk etti. İki tarafın da forvetlerinin skor yaptığı maçta Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Maçın ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ kırmızı kart gören oyuncuları için, "Ba'nın hareketi tasvip etmiyorum. Direkt kırmızı kart. Başakşehirli bir oyuncunun böyle tavırda olmasını kabul etmiyorum. Gereken cezayı vereceğim" dedi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN AVRUPA VURGUSU

Başakşehir Başkanı sözlerinin devamında, "Heidenheim ile yüksek tempolu maç oynadık. 5 sakatımız var. Ömer Ali, Serdar, Keny, Muhammet... Bugün 3. kalecimizle oynadık. 5 tane oyuncu sakat olmasına rağmen güzel mücadele sergiledik. Hedefimiz Avrupa'da tamam devam maçı olacak. Brugge'yi yenip playoffa kalmak istiyoruz. Avrupa maçlarına TFF daha hassas olmalı. Bu maçın pazartesi olma şansı yoktu, çünkü perşembe maç var. Avrupa'daki puanlar, milli takım puanı kadar kıymetli. Dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.