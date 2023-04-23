Gol düellosunda kazanan çıkmadı: Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.
Galatasaray, 3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.
Karagümrük, 18. dakikada Mbaye Diagne, 26 ve 30. dakikalarda Fabio Borini'nin golleriyle skoru bir anda 3-1'e getirdi.
ICARDI PENALTI KAÇIRDI
Galatasaray, 45+1. dakikada Sergio Oliveira'nın penaltı golüyle farkı 1'e indirdi.
Mauro Icardi'nin 67. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Galatasaray, 80. dakikada Sacha Boey'in golüyle skora eşitliği getirdi.
İç sahadaki 10 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, puanını 70'e çıkardı. Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Karagümrük ise puanını 41 yaptı.
Galatasaray, gelecek hafta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Karagümrük ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
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