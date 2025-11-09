Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçını değerlendirdi: 'Trabzonspor’da oyun istikrarı sorunu var'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları Trabzonspor - Alanyaspor maçını değerlendirdi.

"OYUNDA İSTİKRAR BÜYÜK SORUN!"

Mehmet Ayan: Çaykur Rize maçına benzer şekilde, öne geçip hiçbir şey yapamamak takımın alışkanlığı haline gelecekse, Fatih Tekke sözünde haklı; hayal kurmamalı gelecekle ilgili. Onana, Olaigbe, Mustafa, Onuachu dörtlüsüyle bulunan, ilk 15 dakikadaki yalancı bahar oyununun neticesi olan gol sonrası inisiyatif bu kadar rakibe verilemez.

Sezon başında bordo-mavililere “12 maç 25 puan, yeriniz de 2-3 arası gidip gelecek” dense herhalde itiraz etmezlerdi. Puanda sorun yok! 1080 dakikada çok iyi oyunlar da gördüğümüz, geçen hafta G.Saray önünde 65 dakika rakibi teslim alan Trabzonspor’da oyun istikrarı sorunu var. Fatih hoca derde derman olur gibi duruyor. (Hürriyet)

"DERS BİTMEDİ, TENEFFÜS ZİLİ ÇALDI!"

Cemal Ersen: Net söylüyorum; bu sezon Trabzonspor’u bu kadar verimsiz ve çaresiz görmedim. Doksan dakikalık oyunun başı ve sonunda az direnç ve istek vardı. Kalan bir saatte “sıfır” etkili kalmak nasıl açıklanır merak ediyorum.

Futbolda her sonuç normal. Ancak Fatih Tekke bir hafta içindeki değişimi iyi analiz etmeli. Kaybedilen puanların savunmanın göbeğindeki Savic- Batagov ikilisinin yokluğuna bağlamak inandırıcı olmaz. Alanyaspor’un o kadar çok şut denemesi vardı ki, sadece biri kaleyi buldu ve skoru belirledi.

Bu tehditleri kimler karşılayamadı? Savunma mı? Onlara destek verip rakibi takip etmesi gereken Oulai, Augusto, zaman zaman içeri girmek zorunda kalan Olaigbe ve Zubkov bu müsabakanın zayıf not alan öğrencileri idi. (Milliyet)

"SAVİÇ İLE BATAGOV’UN EKSİKLİĞİNE YORALIM!"

Aksal Yavuz: Bu sezon Trabzonspor’un ilk kez bu kadar vasat oynadığına şahit olduk. Mücadele deseniz, o da hiç yoktu desek abartmış olmayız. Düşünün; bir hafta evvel oynadıkları Galatasaray maçında bile bu kadar pozisyon vermemişlerdi.

Bordo-mavili takımda Saviç ve Batagov’un olmayışı meğer ne kadar büyük kayıpmış. Dün bir kez daha anlaşıldı ve de görüldü ki Saviç ile Batagov, Trabzonspor’un olmazsa olmazı! ‘Bu kadar da olur mu?’ diye sormayın. Oluyormuş demek ki. Geriden oyun kurmada, rakibi karşılamada yokları oynadı Tekke’nin öğrencileri. Mücadele etmemenin bahanesi olamaz ama…

Uzun lafın kısası, bir hafta önce İstanbul’da Galatasaray’a karşı oynadıkları karşılaşmada, Liverpool’un yapamadığını sarı-kırmızılı takıma uygulayan Trabzonspor, C. Alanya maçında şaşırtmadı değil! Aşırı özgüvene, Saviç ile Batagov’un olmayışına yorumlayalım. (Milliyet)

"VASATA BİLE ULAŞAMADILAR"

İskender Günen: Sezon başından beri Trabzonspor adına seyrettiğimiz en anlamsız maçtı. İlk 15 dakika dışında Trabzonspor için konuşabileceğimiz olumlu düşünceler ne yazık ki yok. Görünen o ki kadrodan eksilmeler yaşandığında beklentileri karşılayabilecek yeterlilikte değiller. Savic ve Batagov'un yokluğunda ilk kez Baniya ve Okay oynadı. Ama savunmanın ortasındaki oyuncuların rakibe bu kadar uzak oynama lüksleri yok. Agresif oyun tarzından uzak ve top ayaklarına geldiğinde Batagov gibi olumlu top kullanma becerileri yok. Bu yüzden geriden oyun kurucu kaleci Onana oldu.

Alınan 1 puan, Trabzonspor için oynadığı oyuna göre büyük kazanç, şampiyonluk yarışında ise büyük darbe. Bireysel anlamda Folcarelli ve Onana dışında vasata ulaşan başka oyuncu yoktu. (Sabah)