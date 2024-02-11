Beşiktaş'ta 10 eksik: Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Yayınlanma: 11.02.2024 - 15:32

Güncelleme: 11.02.2024 - 15:32

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Ernest Muçi ve Al-Musrati de kadroda yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 10 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden; Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Yakup Arda Kılıç kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic ile Afrika Kupası'nda bulunan Arthur Masuaku da kadroda yer almıyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: