Beşiktaş'ta 10 eksik: Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda yeni transferler Ernest Muçi ve Al-Musrati de kadroda yer aldı.
BEŞİKTAŞ'TA 10 EKSİK
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden; Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Yakup Arda Kılıç kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic ile Afrika Kupası'nda bulunan Arthur Masuaku da kadroda yer almıyor.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
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