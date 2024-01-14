Gol sevincinde İsrail'i desteklemişti: Antalyaspor'dan Jehezkel kararı!
Antalyaspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu beraberlik golünü atan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gol sevincinde el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması büyük tepki çekti. Konuyla alakalı Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, "Milli değerler her şeyden üstündür, sözleşmesi feshedilecek" dedi.
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç tepki çekti. 28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti. Futbolseverler, Jehezkel'in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail'e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Sinan Boztepe
"MİLLİ DEĞERLER HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"
Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayıracağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Antalyaspor Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla."
SAYGI DURUŞUNA KATILMAMAK İÇİN KADRO DIŞI KALMIŞTI
Jehezkel, Antalyaspor'un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- 'Film gibi kumpası izleyin'
- 'Maksat devletimizi güçsüz göstermek'
- Sınır noktasında o sözleri söyledi!
- CHP milletvekili trafik kazası geçirdi
- 'Evini satışa çıkardı' haberlerine Cem Yılmaz'dan tepki
- 'İnci Taneleri'nin sazcısı hakkında korkunç iddialar!
- Bakandan tarikat vakfına ziyaret!