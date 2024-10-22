Gol yemeden namağlup ligi bitiren takım şampiyon olamadı
İsveç Kadınlar 4. Ligi ekibi Angelholms FF, namağlup ve gol yemediği organizasyonu şampiyon olarak tamamlayamadı.
İsveç Kadınlar 4. Ligi'nde mücadele eden Angelholms FF'nin namağlup ve hiç gol yemeden ligi bitirmiş olmasına rağmen şampiyon olamayışı dikkatlerden kaçmadı.
KALESİNDE GOL GÖRMEDİ
Angelholms FF, 18 maçtan oluşan ligde; 15 galibiyet ve 3 beraberlik alıp sezonu 48 puanla namağlup tamamlamadı. Tüm yıl boyunca kalesinde hiç gol görmeyen takım şampiyonun 1 puan gerisinde ligi tamamladı.
Ljungbyheds IF takımı 16 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 49 puanla şampiyon oldu.
Etiketler: #isveç #Angelholms FF #Şampiyon
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