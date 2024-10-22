Gol yemeden namağlup ligi bitiren takım şampiyon olamadı

Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:44

Güncelleme: 22.10.2024 - 09:44

İsveç Kadınlar 4. Ligi'nde mücadele eden Angelholms FF'nin namağlup ve hiç gol yemeden ligi bitirmiş olmasına rağmen şampiyon olamayışı dikkatlerden kaçmadı.

KALESİNDE GOL GÖRMEDİ

Angelholms FF, 18 maçtan oluşan ligde; 15 galibiyet ve 3 beraberlik alıp sezonu 48 puanla namağlup tamamlamadı. Tüm yıl boyunca kalesinde hiç gol görmeyen takım şampiyonun 1 puan gerisinde ligi tamamladı.

Ljungbyheds IF takımı 16 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 49 puanla şampiyon oldu.