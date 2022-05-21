Golden State Warriors, Dallas Mavericks karşısında 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks'i mağlup eden Golden State Warriors, seride durumu 2-0'a getirdi.

AA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:26
Golden State Warriors, Dallas Mavericks karşısında 2-0 öne geçti
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NBA play-off turuna tek karşılaşmayla devam edildi.

Normal sezonda Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Warriors ile dördüncü bitiren Mavericks, Chase Center'da karşılaştı. Warriors, bir ara 19 sayı geriye düştüğü mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

Ev sahibi ekip Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Jordan Poole 23 sayı, 5 asist, Kevon Looney 21 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Mavericks'te Luka Doncic 42 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, Jalen Brunson 31 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.


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