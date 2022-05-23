Golden State Warriors, Dallas Mavericks karşısında 3-0 öne geçti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks'i mağlup eden Golden State Warriors, seride 3-0 öne geçti.
Batı Konferansı'nda normal sezonu 3. bitiren Warriors, play-off'a 4. sıradan giren Mavericks'i 3. maçta da mağlup etti.
Konuk ekip Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 11 asist, 5 ribaunt, Andrew Wiggins de 27 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı. Klay Thompson ise 19 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.
Mavericks'in all-star oyun kurucusu Luka Doncic 40 sayı, 11 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jalen Brunson 20 sayı, 5 ribaunt ve kenardan oyuna giren Spencer Dinwiddie 26 sayıyla oynadı.
Serinin 4. karşılaşması yine Mavericks'in sahasında yapılacak.
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