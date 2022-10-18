Gonzalo Higuain futbola gözyaşlarıyla veda etti

18 Ekim 2022 Salı, 12:25

Geçtiğimiz haftalarda emekli olacağını açıklayan Gonzalo Higuain futbol bıraktı. Inter Miami forması giyen Arjantinli golcü, takımının 3-0 mağlup olduğu New York City maçıyla kariyerini sonlandırdı.

Tecrübeli forvet maçın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Kariyerinde River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan ve Chelsea formalarını da terleten Higuain, 2020 yılından bu yana MLS ekibi Inter Miami'de forma giyiyordu.

Toplam 710 maçta forma giyen Gonzalo Higuain, 335 gol ve 113 asist kaydetti.