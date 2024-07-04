Gordon Banks kimdir? Mert Günok neden Gordon Banks'e benzetiliyor? Gordon Banks'in hayatı ve kariyeri
Gordon Banks, sosyal medyada birçok futbolseverin merak edip araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Peki, Gordon Banks kimdir? Mert Günok neden Gordon Banks'e benzetiliyor? Gordon Banks'in hayatı ve kariyeri...
Avusturya-Türkiye maçından sonra, Avusturya Teknik Direktörü'nün, A Milli Takım kalecisi Mert Günok'un yaptığı kurtarıştan sonra Gordon Banks benzetmesi yapmasıyla efsanevi kaleci yeniden gündeme geldi. Peki, Gordon Banks kimdir? Mert Günok neden Gordon Banks'e benzetiliyor? Gordon Banks'in hayatı ve kariyeri...
GORDON BANKS KİMDİR?
Gordon Banks, 30 Aralık 1937 yılında doğan ve 12 Şubat 2019 tarihinde vefat eden, kaleci pozisyonunda görev yapmış İngiliz eski millî futbolcudur.
1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiliz millî takımının kalecisidir. 1970 Dünya Kupası'nda da İngiltere'nin kalesini korudu.
Chesterfield, Leicester City, Stoke City, Cleveland Stokers, Hellenic, Fort Lauderdale Strikers, St Patrick's Athletic takımlarında oynadı.
73 defa millî oldu. İngiltere'den sonra ABD ve İrlanda'da oynadı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 20. yüzyılın en iyi 2. kalecisi seçilmiştir.
1972 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda görme yetisini büyük büyük oranda kaybetti ve 34 yaşında kariyerine nokta koymak zorunda kaldı.
12 Şubat 2019'da 81 yaşında hayatını kaybetti.
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