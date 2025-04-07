Görevden alındığı iddia edilmişti... Sabri Sarıoğlu'ndan iddialara cevap!
Sabri Sarıoğlu, Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alındığına yönelik çıkan iddialara cevap verdi.
Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, görevinden alındığına yönelik iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Sarıoğlu, ekibiyle çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Radyospor'a konuşan Sarıoğlu, kendisine ulaşan bir şey olmadığını ifade etti.
Sarıoğlu açıklamasında, "Haberi duyunca şaşırdım. Bana ulaşan bir şey yok. Görevimin başındayım. Ekibimle çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
UEFA U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için açıklanan kadronun ardından Sabri Sarıoğlu eleştirilmişti.
Beşiktaş, U19 Ligi'nde gol krallığı için yarışan Adnan Karahisar'ın kadroya çağrılmaması, Trabzonspor ise U19 takımından yeterli sayıda oyuncunun milli takıma davet edilmemesi ve UEFA Gençlik Ligi'ndeki Inter maçını izlemeye Sabri Sarıoğlu'nun gelmemesi nedeniyle tepki göstermişti.
Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sabri Sarıoğlu'nu U19 Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden aldığı iddiaları gündeme gelmişti.
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