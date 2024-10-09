Sabri Sarıoğlu yönetimindeki millilerden gol yağmuru!
Sabri Sarıoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı U19 Milli Takım, U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında Cebelitarık'ı 7-0 mağlup etti.
U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında U19 Milli Takım, Cebelitarık'ı konuk etti. Karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip 7-0 kazandı.
Sabri Sarıoğlu yönetimindeki U19 Milli Takımı'na galibiyeti getiren golleri Yusuf Akçiçek, Recep Yalın Dilek(2), İsak Vural, Gökdeniz Gürpüz(2) ve Arda Usluoğlu kaydetti.
U19 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ'NE GALİBİYETLE BAŞLADI
Karşılaşmayı 7-0 kazanan ay-yıldızlı ekip, U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne 3 puanla başladı.
U19 Millîler, grubundaki bir sonraki maçını 12 Ekim Cumartesi günü Malta ile oynayacak.
Türkiye, 2024/25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu'nda 4. Grup'ta Polonya, Malta ve Cebelitarık ile mücadele ediyor. 13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi üçüncü takımla birlikte sıralamada birinci sırada bulunan Portekiz, 2025 bahar aylarında Elit Tur'da yer alacak. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Romanya, 2025 yazında finallerde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Romanya, 2025 yazındaki finallere doğrudan katılacak.
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