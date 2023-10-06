Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi!
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, görevinden istifa etti.
Beşiktaş'ta Trabzonspor, Adana Demirspor mağlubiyetlerinin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano karşısında 2-0 öndeyken alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş görevi bıraktı.
ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ
Maçın ardından yönetim kurulu ile görüşme yapan teknik direktör Şenol Güneş, görevinden istifa etme kararı aldı. Şenol Güneş, bugün gerçekleştirilen idmanda takımın başında yer almadı.
BEŞİKTAŞ'TAN İSTİFA AÇIKLAMASI
İstifa kararının ardından Beşiktaş sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
Şenol Güneş’e Emekleri İçin Teşekkür Ederiz
"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
BURAK YILMAZ TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK
Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynayacağı maçta teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.
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