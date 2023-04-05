Gorgonzola Novara - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:09

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 11:09

Eczacıbaşı Dynavit İtalya'da, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Ebrar Karakurt’un formasını giydiği Gorgonzola Novara takımının karşısına çıkıyor.

GORGONZOLA NOVARA - ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI SAAT KAÇTA?



Eczacıbaşı Dynavit, Ebrar Karakurt’un formasını giydiği İtalya’nın Gorgonzola Novara takımıyla bugün TSİ 20.00'de İtalya'da karşı karşıya gelecek.

GORGONZOLA NOVARA - ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI HANGİ KANALDA?



Mücadele Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz tek takım konumunda bulunuyor. Şu ana kadar sekiz maçını da kazanan turuncu-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi tarihinde yedinci kez yarı finalde mücadele edecek.

Ebrar Karakurt

EN SKORERİ EBRAR KARAKURT

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Novara, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu lider olarak tamamladı. İtalyan ekibi, grup liderliği maçında VakıfBank'ı mağlup etti. Novara, Stuttgart'ı çeyrek finalde mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Novara'nın en skorer ismi Ebrar Karakur. Bu sezon sekiz maçta sahaya çıkan milli voleybolcu, 169 sayı üretti ve şu anda turnuvanın en skorer üçüncü ismi konumunda bulunuyor.

EN BÜYÜK KOZ BOSKOVIC

İki takım da şu ana kadar 29 set oynadı. Eczacıbaşı 524 sayı, Novara ise 523 sayı üretti. Bu maça kadar Turuncu-Beyazlılar, yüzde 50'yle, Novara ise yüzde 45'le hücum etti.

Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit'in Novara karşısındaki en büyük kozu Tijana Boskovic olacak. Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde 16 set oynayan Sırp pasör çaprazı, 104 sayı üretirken, yüzde 51'le hücum etti.