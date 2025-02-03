Görüşmeler başladı: Alman ekibinden Batshuayi teklifi!

Galatasaray'da forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi'ye Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un talip olduğu iddia edildi.

Görüşmeler başladı: Alman ekibinden Batshuayi teklifi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 17:59

Galatasaray forması giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi'ye sürpriz bir teklif geldi. 

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Frankfurt, Avrupa'da transfer döneminin son saatlerine girilirken kadrosuna yeni bir forvet oyuncusu katmak için harekete geçt.

Habere göre; Eintracht Frankfurt, Michy Batshuayi'yi kiralamak için Galatasaray'a resmi teklifte bulundu. Galatasaray ile görüşmelerini sürdüren Alman ekibi, yıldız oyuncu için şartları zorluyor. 

YOLLAR AYRILACAK

DHA'nın haberine göre, Galatasaray, Michy Batshuayi ile yollarını ayırma kararı aldı. Belçikalı futbolcuyla yakın zamanda yolların ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray'a yaz transfer döneminde imza atan Batshuayi'nin sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


Etiketler: #michy batshuayi #galatasaray #eintracht frankfurt

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