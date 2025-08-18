Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ödenecek bonservis belli oldu... Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu transferinde geri adım!

Ödenecek bonservis belli oldu... Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu transferinde geri adım!

18.08.2025 14:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ödenecek bonservis belli oldu... Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu transferinde geri adım!

Kerem Aktürkoğlu transferi için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin, Benfica'ya 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı ve milli oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de arapsaçına dönen Kerem Aktürkoğlu transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç an itibarıyla Benfica ile temaslarını yürütüyor. Öte yandan Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ilk yaptığı teklife dönmeye hazır olduğunu yazdı.

Record'un haberine göre Fenerbahçe, geri adım attığı ilk teklifine geri dönüyor. 

Benfica'nın bu konuda taviz vermemesinin ardından sarı-lacivertlilerin 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro'luk teklifi yineleyeceği haber detayında yer aldı.

Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Benfica #kerem aktürkoğlu

İlgili Haberler

Ali Koç bizzat devreye girdi: Kerem Aktürkoğlu transferinde sona doğru!
Ali Koç bizzat devreye girdi: Kerem Aktürkoğlu transferinde sona doğru! Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi için son hamlesini yapacağı ve başkan Ali Koç'un pürüzleri kaldırmak için bugün Benfica ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.
Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Beşiktaş'ın 2-1 yendiğ Eyüpspor maçının ardından siyah beyazlıların yeni transferi Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Türkiye'ye dönmesi beklenen Kerem Aktürloğlu hakkında da konuştu.
Kerem Aktürkoğlu gerginliği artıyor! Portekiz basını ayrıntıları duyurdu...
Kerem Aktürkoğlu gerginliği artıyor! Portekiz basını ayrıntıları duyurdu... Portekiz basını, Benfica Başkanı Rui Costa'nın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından rahatsız olduğunu duyurdu.