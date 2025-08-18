Ödenecek bonservis belli oldu... Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu transferinde geri adım!

Fenerbahçe'de arapsaçına dönen Kerem Aktürkoğlu transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç an itibarıyla Benfica ile temaslarını yürütüyor. Öte yandan Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ilk yaptığı teklife dönmeye hazır olduğunu yazdı.

Record'un haberine göre Fenerbahçe, geri adım attığı ilk teklifine geri dönüyor.

Benfica'nın bu konuda taviz vermemesinin ardından sarı-lacivertlilerin 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro'luk teklifi yineleyeceği haber detayında yer aldı.

Transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.