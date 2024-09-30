Görüşmeler başladı: Ronaldo bir ilki başarmak istiyor!

Al-Nassr ile sözleşmesinin son yılına giren Cristiano Ronaldo, Suudi temsilcisiyle yeni kontrat görüşmelerine başladı. Ronaldo'nun futbola devam etmek ve 2026 Dünya Kupası'nda oynayarak 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçmek istediği iddia edildi.

Görüşmeler başladı: Ronaldo bir ilki başarmak istiyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 14:55

Futbol tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 2023 yılı başında Al-Nassr'a imza atmıştı.

Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık kontrat yapan Portekizli yıldız, mukavelesinin son yılına girdi.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Haberde Ronaldo'nun futbola devam etmek ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediği vurgulandı.

TARİHE GEÇECEK

Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 31 maçta 35 gol atarak gol kralı olan Cristiano Ronaldo, bu sezon ise ligde 5 maça çıktıp 4 gollük katkı verdi.


Etiketler: #cristiano ronaldo #Sözleşme #2026 Dünya Kupası

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