Ronaldo yine boş geçmedi: Pioli, 3'te 3 ile başladı!
Al Nassr, yeni teknik direktörü Stefano Pioli'nin yönetiminde çıktığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Al Wahda'yı 2-0 yenen Al Nassr'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo da gollerine devam etti.
Teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'yi getiren ve kadrosunda Cristiano Ronaldo'yu bulunduran Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 5. haftasında Al Wahda'yı konuk etti. Al-Awwal Park'ta oynanan maçtan ev sahibi ekip 2-0 galip ayrıldı.
RONALDO'DAN 5 MAÇTA 4 GOL
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Angelo Borges ve 56. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo attı. 39 yaşındaki yıldız futbolcu, Suudi Pro Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 4. kez fileleri havalandırdı. Ronaldo'nun bir de asisti bulunuyor.
PIOLI İLE 9 GÜNDE 3 GALİBİYET
Öte yandan 18 Eylül'de Al Nassr'a imza atan Stefano Pioli, yeni takımında 9 günde çıktığı 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligde geçen hafta Al Ittıfaq'ı 3-0 yenen İtalyan hocanın takımı, Kral Kupası 1. tur maçında ise Al-Hazem'i 2-1 mağlup etmişti.
Etiketler: #al nassr #cristiano ronaldo #Stefano Pioli
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