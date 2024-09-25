İtalyan futbol efsanesinden flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!

İtalyan futbol efsanesi Antonio Cassano, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

İtalyan futbol efsanesinden flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:09

Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'nun futbol oynamayı bilmediğini iddia etti.

İtalya'nın eski yıldızlarından Cassano, Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Katıldığı bir podcast programında konuşan Cassano, "3 bin gol atsa bile umurumda değil, Cristiano Ronaldo futbol oynamayı bilmiyor" dedi.

'TEK AMACI GOL ATMAK'

Portekizli yıldızın takımıyla uyumlu davranmadığını belirten Cassano "Higuain, Aguero, Benzema, Lewandowski, Ibrahimovic ve Luis Suarez gibi oyuncular takıma nasıl uyum sağlayacaklarını biliyorlardı. Farklı özellikleri vardı. Ronaldo'nun ise tek amacı gol atmak" diye konuştu.

Karyerinde 900 gole ilk ulaşan oyuncu olarak tarihe geçen Cristiano Ronaldo, İspanya'da forma giydiği dönemde 105 maçta 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu olmuştu.

2006-2008 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Cassano, 2018'de Hellas Verona'da kramponlarını astı.


Etiketler: #cristiano ronaldo #sergio aguero #Antonio Cassano

İlgili Haberler

Alex Telles'ten Cristiano Ronaldo itirafı: 'Eğer sizi bir yere davet ediyorsa...'

Alex Telles'ten Cristiano Ronaldo itirafı: 'Eğer sizi bir yere davet ediyorsa...'
Cristiano Ronaldo'nun yeni teknik direktörü belli oldu!

Cristiano Ronaldo'nun yeni teknik direktörü belli oldu!
Cristiano Ronaldo ve Talisca attı, Al-Nassr kazandı!

Cristiano Ronaldo ve Talisca attı, Al-Nassr kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler