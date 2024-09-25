İtalyan futbol efsanesinden flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:09

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:09

Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'nun futbol oynamayı bilmediğini iddia etti.

İtalya'nın eski yıldızlarından Cassano, Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Katıldığı bir podcast programında konuşan Cassano, "3 bin gol atsa bile umurumda değil, Cristiano Ronaldo futbol oynamayı bilmiyor" dedi.

'TEK AMACI GOL ATMAK'

Portekizli yıldızın takımıyla uyumlu davranmadığını belirten Cassano "Higuain, Aguero, Benzema, Lewandowski, Ibrahimovic ve Luis Suarez gibi oyuncular takıma nasıl uyum sağlayacaklarını biliyorlardı. Farklı özellikleri vardı. Ronaldo'nun ise tek amacı gol atmak" diye konuştu.

Karyerinde 900 gole ilk ulaşan oyuncu olarak tarihe geçen Cristiano Ronaldo, İspanya'da forma giydiği dönemde 105 maçta 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu olmuştu.

2006-2008 yılları arasında Real Madrid'de forma giyen Cassano, 2018'de Hellas Verona'da kramponlarını astı.