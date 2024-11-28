Görüşmelerde sona gelindi: Dusan Tadic'in sözleşmesindeki ayrıntılar ortaya çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Sırp yıldız Dusan Tadic ile sözleşme görüşmelerinde sona yaklaştığı ve yeni anlaşmasındaki ayrıntıların ortaya çıktığı iddia edildi.

Görüşmelerde sona gelindi: Dusan Tadic'in sözleşmesindeki ayrıntılar ortaya çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:59

İç transferde harekete geçen Fenerbahçe, Dusan Tadic ile sürdürdüğü görüşmelerde sona geldi. Sarı-lacivertlilerin, Sırp kaptanıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; 36 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. 4 milyon Euro net maaş alan Tadic'e zam yapılmayacak.

SÖZLEŞMESİ OTOMATİK OLARAK UZAYACAK

Tadic, yeni sezonda belli bir maç sayısının üzerinde forma giyerse 1 yıllık opsiyonu devreye girecek ve sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

20 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Tadic, 1.538 dakika sahada kaldı. Sırp yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Dusan Tadic #fenerbahçe #Sözleşme

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