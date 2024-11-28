Görüşmelerde sona gelindi: Dusan Tadic'in sözleşmesindeki ayrıntılar ortaya çıktı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Sırp yıldız Dusan Tadic ile sözleşme görüşmelerinde sona yaklaştığı ve yeni anlaşmasındaki ayrıntıların ortaya çıktığı iddia edildi.
İç transferde harekete geçen Fenerbahçe, Dusan Tadic ile sürdürdüğü görüşmelerde sona geldi. Sarı-lacivertlilerin, Sırp kaptanıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre; 36 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. 4 milyon Euro net maaş alan Tadic'e zam yapılmayacak.
SÖZLEŞMESİ OTOMATİK OLARAK UZAYACAK
Tadic, yeni sezonda belli bir maç sayısının üzerinde forma giyerse 1 yıllık opsiyonu devreye girecek ve sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.
20 MAÇTA 16 GOLE KATKI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Tadic, 1.538 dakika sahada kaldı. Sırp yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Dusan Tadic #fenerbahçe #Sözleşme
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