Görüşmelerde sona gelindi: Dusan Tadic'in sözleşmesindeki ayrıntılar ortaya çıktı!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:59

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:59

İç transferde harekete geçen Fenerbahçe, Dusan Tadic ile sürdürdüğü görüşmelerde sona geldi. Sarı-lacivertlilerin, Sırp kaptanıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; 36 yaşındaki futbolcu 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. 4 milyon Euro net maaş alan Tadic'e zam yapılmayacak.

SÖZLEŞMESİ OTOMATİK OLARAK UZAYACAK

Tadic, yeni sezonda belli bir maç sayısının üzerinde forma giyerse 1 yıllık opsiyonu devreye girecek ve sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

20 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Tadic, 1.538 dakika sahada kaldı. Sırp yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.