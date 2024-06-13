Gökhan İnler eski takımına geri döndü: İşte yeni görevi!

Yayınlanma: 13.06.2024 - 11:53

Güncelleme: 13.06.2024 - 11:53

Önceki sezon Beşiktaş kadrosunda yer alan ancak forma şansı bulamayan Gökhan İnler'in yeni adresi belli oldu.

İtalya Serie A ekibi Udinese, sportif direktörlük görevine Gökhan İnler'in getirildiğini açıkladı.

UDİNESE'YE GERİ DÖNDÜ

2007 yılında Udinese'ye transfer olan ve ardından 2011 yılında İtalya ekibinden ayrılan 39 yaşındaki tecrübeli isim, Udinese'ye sportif direktör olarak geri döndü.

Napoli ve Leicester City gibi takımlarda forma giyen Gökhan, Süper Lig'de Beşiktaş'ın yanı sıra Başakşehir ve Adana Demirspor'da da oynadı.