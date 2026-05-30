Göztepe, 2 futbolcunun ayrılığını resmen duyurdu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Göztepe'de iki isim takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada kaleci Ekrem Kılıçarslan ve Bulgar oyuncu Filip Krastev ile devam etmeme kararı alındığı belirtildi.

Kulübün açıklamasında, "Teşekkürler Ekrem Kılıçarslan. Ekrem'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki kaleci, geçen sezonu Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da kiralık olarak geçirdi. İstanbul ekibinden 30 maçta süre alan deneyimli kaleci, 6 mücadele gole izin vermedi. Ekrem Kılıçarslan, bu maçlarda kalesinde 39 gol gördü.

KRASTEV İLE DE YOLLAR AYRILDI

İzmir ekibi, şubat ayında Belçika temsilcisi Lommel SK'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 24 yaşındaki Bulgar oyuncu Filip Krastev ile de yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Krastev'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.

Ara transfer döneminzde Göztepe'ye katılan Filip Krastev ise İzmir ekibinde 11 maçta süre alırken bunların 5'inde ilk 11'de başladı. Krastev, görev yaptığı maçlarda gol kaydememezken 1 asist yaptı.