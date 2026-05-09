Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe, evinde Gaziantep FK'yi mağlup etti

Göztepe, evinde Gaziantep FK'yi mağlup etti

9.05.2026 22:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Göztepe, evinde Gaziantep FK'yi mağlup etti

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Isonem Park'taki maçı Göztepe, 2-1'lik skorla kazandı.

Göztepe, 4. dakikada Myenty Abena'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Gaziantep FK, bu gole 56. dakikada Muhammed Bayo'nun golüyle cevap verdi ve durum 1-1'e geldi.

Göztepe, 80. dakikada Jeferson'un golüyle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Göztepe, 55 puana yükseldi. Gaziantep FK, 37 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Göztepe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

İlgili Konular: #göztepe #gaziantep fk #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Juan Santos Süper Lig tarihine geçti: Göztepe üç puanı 2 golle aldı!
Juan Santos Süper Lig tarihine geçti: Göztepe üç puanı 2 golle aldı! Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Göztepe’nin tepkisi ve “Gün Işığı”
Göztepe’nin tepkisi ve “Gün Işığı” KONUK YAZAR | Muzaffer Ayhan Kara, Cumhuriyet Ege için yazdı...
İzmir'in Göztepe'si var; diğer asırlık markaların zor sezonu
İzmir'in Göztepe'si var; diğer asırlık markaların zor sezonu KONUK YAZAR | Muzaffer Ayhan Kara, Cumhuriyet Ege için yazdı...