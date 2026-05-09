Göztepe, evinde Gaziantep FK'yi mağlup etti

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Isonem Park'taki maçı Göztepe, 2-1'lik skorla kazandı.
Göztepe, 4. dakikada Myenty Abena'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Gaziantep FK, bu gole 56. dakikada Muhammed Bayo'nun golüyle cevap verdi ve durum 1-1'e geldi.
Göztepe, 80. dakikada Jeferson'un golüyle maçı 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Göztepe, 55 puana yükseldi. Gaziantep FK, 37 puanda kaldı.
Ligin son haftasında Göztepe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.