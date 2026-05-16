Göztepe, Avrupa biletini Samsun'da kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor 3-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Tanguy Coulibaly, 85. dakikada Elayis Tavsan ve 89. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Göztepe'de Heliton, 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GÖZTEPE AVRUPA FIRSATINI TEPTİ

Haftaya 5. sırada başlayan ve Avrupa bileti alma konusunda en avantajlı takım durumundaki Göztepe, bu yenilgi ve Başakşehir'in galibiyetiyle birlikte ligi 55 puanla 6. sırada bitirdi.

SAMSUNSPOR YÜKSEK FORMLA BİTİRDİ

Son 6 maçının 5'inden galibiyetle ayrılan Samsunspor, ligi 51 puanla 7. sırada bitirdi.