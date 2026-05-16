Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe, Avrupa biletini Samsun'da kaybetti

Göztepe, Avrupa biletini Samsun'da kaybetti

16.05.2026 22:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Göztepe, Avrupa biletini Samsun'da kaybetti

Göztepe, Samsunspor'a 3-0 mağlup olarak Avrupa biletini elinden kaçırdı. Samsunspor ise son 6 maçta 5 galibiyet alarak ligi tamamladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor 3-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Tanguy Coulibaly, 85. dakikada Elayis Tavsan ve 89. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Göztepe'de Heliton, 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GÖZTEPE AVRUPA FIRSATINI TEPTİ

Haftaya 5. sırada başlayan ve Avrupa bileti alma konusunda en avantajlı takım durumundaki Göztepe, bu yenilgi ve Başakşehir'in galibiyetiyle birlikte ligi 55 puanla 6. sırada bitirdi.

SAMSUNSPOR YÜKSEK FORMLA BİTİRDİ

Son 6 maçının 5'inden galibiyetle ayrılan Samsunspor, ligi 51 puanla 7. sırada bitirdi.

İlgili Konular: #göztepe #samsunspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Yüksel Yıldırım duyurdu: Samsunspor'un yeni sezondaki ilk transferi belli oldu
Yüksel Yıldırım duyurdu: Samsunspor'un yeni sezondaki ilk transferi belli oldu Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sahibi olduğu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque’te forma giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo’nun Karadeniz ekibine transfer olduğunu açıkladı.
Samsunspor maçı sonrası... Okan Buruk'tan flaş Günay Güvenç kararı
Samsunspor maçı sonrası... Okan Buruk'tan flaş Günay Güvenç kararı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, sarı kırmızılı ekiple 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Günay Güvenç'i yeni sezon planlamasına dahil etmediği iddia edildi.
Resmen açıklandı: Samsunspor'da dört isme veda
Resmen açıklandı: Samsunspor'da dört isme veda Samsunspor; Zeki Yavru, Lubomir Satka, Olivier Ntcham ve Soner Gönül ile yolların ayrıldığını açıkladı.