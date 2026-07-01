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Göztepe açıkladı: İsmail Köybaşı'dan emeklilik kararı!

Göztepe açıkladı: İsmail Köybaşı'dan emeklilik kararı!

1.07.2026 23:00:00
Güncellenme:
AA
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Göztepe açıkladı: İsmail Köybaşı'dan emeklilik kararı!

Süper Lig ekibi Göztepe, 36 yaşındaki oyuncu İsmail Köybaşı'nın profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de takım kaptanı İsmail Köybaşı'nın kariyerini noktaladığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı almıştır. Göztepe forması altında sergilediği mücadele, profesyonellik, liderlik ve karakterle kulübümüze değerli katkılar sunan kaptanımız İsmail, saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki duruşu, çalışma disiplini ve örnek kişiliğiyle de takımımızda önemli bir iz bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılı formamızla geçirdiği süre boyunca Göztepe'nin değerlerini en iyi şekilde temsil eden kaptanımıza, futbolculuk kariyerindeki tüm emekleri ve kulübümüze olan bağlılığı için teşekkür ediyoruz. İsmail Köybaşı'nın Göztepe hikayesi burada sona ermiyor. Kaptanımız, yeni dönemde kulübümüz bünyesinde üstleneceği görevle şanlı armamıza katkı sunmaya devam edecektir."

İsmail Köybaşı kariyeri boyunca Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor'un formalarını da giymişti.

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