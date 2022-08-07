Göztepe, Ali Akman için Eintracht Frankfurt ile anlaştı
Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Ali Akman için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ali Akman transferinde sona geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İzmir temsilcisi, kiralık transfer için Ali Akman'ın bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası 20 yaşındaki futbolcunun temsilcileri de Göztepe ile pazarlık masasına oturdu.
Ali Akman, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.
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