Göztepe, Ali Akman için Eintracht Frankfurt ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Ali Akman için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 16:27
Göztepe, Ali Akman için Eintracht Frankfurt ile anlaştı
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ali Akman transferinde sona geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İzmir temsilcisi, kiralık transfer için Ali Akman'ın bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası 20 yaşındaki futbolcunun temsilcileri de Göztepe ile pazarlık masasına oturdu.

Ali Akman, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.


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