Göztepe, Ali Akman'ı kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Göztepe, milli futbolcu Ali Akman'ı renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 20:06
Göztepe, Ali Akman'ı kadrosuna kattı!
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ali Akman transferini açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonu ile kiralandığı belirtildi.

Ali Akman, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.


TFF 1. Lig göztepe Ali Akman eintracht frankfurt galatasaray transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler