Göztepe, Ali Akman'ı kadrosuna kattı!
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Göztepe, milli futbolcu Ali Akman'ı renklerine bağladığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ali Akman transferini açıkladı.
İzmir ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonu ile kiralandığı belirtildi.
Ali Akman, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.
#Transfer: 2002 doğumlu hücum oyuncusu Ali Akman satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır.#Transfer: Forward Ali Akman born in 2002 has been loaned for 1 year with an option to buy.https://t.co/61AJvUc6mJ#Göztepe pic.twitter.com/mMj3K2Kcbo— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 7, 2022
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