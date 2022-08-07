Galatasaray'ın Alexis Sanchez teklifi ortaya çıktı iddiası
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Şilili futbolcu Alexis Sanchez'i transfer etmek istediği öne sürülmüştü. İddiaya göre Galatasaray'ın Sanchez için yaptığı transfer teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız ekibi Marsilya da futbolcunun transferi için devrede. Galatasaray'ın Sanchez ile ilgili teklifi belli oldu.
GALATASARAY'IN SANCHEZ'E TEKLİFİ
Sporx'in haberine göre Galatasaray, Alexis Sanchez ile yaptığı müzakerelerde Şilili oyuncuyla 2 yıllık sözleşme üzerinden görüştü. Galatasaray, yıllık 4 milyon Euro istediği belirtilen futbolcuya, iddiaya göre 3 milyon Euro önerdi.
MARSİLYA BİR ADIM ÖNDE İDDİASI
Fransız ekibi Marsilya da Alexis Sanchez için görüşmelerini sıklaştırmış durumda. Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre; Sanchez için Marsilya bir adım önde görünüyor. Galatasaray ise defteri kapatmış değil.
SANCHEZ'İN PERFORMANSI
33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Inter'de 38 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Inter de futbolcuyu hem maliyeti hem de beklentilerin altında kalması sebebiyle kadroda düşünmüyor. Sanchez daha önce Manchester United, Arsenal, Barcelona, River Plate, Colo Colo ve Udinese gibi takılarda oynadı.
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