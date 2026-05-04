Yüksel Yıldırım duyurdu: Samsunspor'un yeni sezondaki ilk transferi belli oldu

4.05.2026 16:02:00
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sahibi olduğu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque’te forma giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo’nun Karadeniz ekibine transfer olduğunu açıkladı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Radyospor canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Yıldırım, yeni sezonun ilk transfer müjdesini de verdiği yayında şu ifadeleri kullandı:

"Olivier Ntcham ile anlaşma sağlayamadık. Ntcham'ın sakatlıkları ve performans dalgalanması nedeniyle sürdürülebilir bir durum yok. Maaş indirimini de kabul etmeyince yolları ayırma kararı aldık.

NTCHAM'IN YERİNE SEKONGO

Ntcham’ın yerine Fransa ekibi Dunkerque’te forma giyen 21 yaşındaki Sekongo'yu kadromuza katacağız. İleride yıldız olabilecek bir oyuncu gibi görünüyor. Bunun dışında birkaç genç oyuncu daha var.

"YAŞ ORTALAMASINI 22-24 SEVİYESİNE ÇEKMEK İSTİYORUZ"

Yeni sezonda genç ve dinamik bir ekip kurmayı hedefliyoruz. Yeni sezonda yaş ortalamasını 22-24 seviyesine çekmek istiyoruz. Daha fazla koşan, mücadele eden ve potansiyeli yüksek bir takım oluşturacağız."

