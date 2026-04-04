Göztepe'de 6 haftalık galibiyet hasreti penaltı golleriyle sona erdi!

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Göztepe, Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Novatus Miroshi ve 68. dakikada penaltıdan Malcom Bokele attı.

Göztepe'de ikinci golü atan Bokele, 54. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

İzmir ekibi Göztepe, Gençlerbirliği maçındaki galibiyetle birlikte ligde 6 hafta sonra kazandı.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde ligde oynadığı dört maçta galibiyet alamadı. Başkent ekibinin ligdeki galibiyet hasreti ise sekiz maça yükseldi.

Bu sonucun ardından ligde bir maçı eksik olan Göztepe, 46 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 25 puanda kaldı.

Göztepe, erteleme maçında hafta içinde Galatasaray'ı ağırlayacak. İzmir ekibi, ligde gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği, ligdeki bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek.