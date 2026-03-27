Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe'ye Başkan Rasmus Ankersen'den tam destek

27.03.2026 12:38:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Süper Lig'de milli aranın ardından Avrupa kupalarına katılma yolunda son derece kritik karşılaşmalara çıkacak Göztepe'de Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen'den takıma tam destek geldi.

Bir maçı eksik şekilde 43 puanla 6'ncı sırada yer alan sarı-kırmızılılarda Ankersen, 4 Nisan'da deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği ve 8 Nisan'da iç sahadaki Galatasaray maçları öncesi İzmir'e gelerek teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni ziyaret eden Rasmus Ankersen'in teknik direktör Stanimir Stoilov ile toplantı gerçekleştirdiği ve tüm takıma güvenoyu verdiği kaydedildi. Ankersen'in kalan maçlarda takımdan iyi bir performans beklediğini ilettiği ayrıca gelecek sezonun da planlamalarından bahsettiği vurgulandı. Avrupa kupalarına katılma yolunda inancını belirten Ankersen'in sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgili durumu da şimdiden çözmeye çalıştığı öğrenildi.

İlgili Konular: #göztepe #süper lig #rasmus ankersen

