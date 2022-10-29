Göztepe, Denizlispor'u 5'ledi! Göztepe 5-0 Denizlispor

29 Ekim 2022 Cumartesi, 21:46

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 5-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 58. dakikalarda İsmail Köybaşı, 22. dakikada Kenneth Obinna, 69. dakikada Kvasina ve 83. dakikadaAjdin hasic attı.

Denizlispor'da kaleci Abdulkadir Sünger, 54. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Göztepe, 14 puana yükseldi. Bu sezon galibiyeti olmayan Denizlispor, üst üste 5. yenilgisini aldı ve 2 puanla son sırada kaldı.

Göztepe, gelecek hafta Samsunspor'a konuk olacak. Denizlispor ise sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.