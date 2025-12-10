Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 17:27:00
İtalyanlar duyurdu: Rodrigo Becao'ya talip çıktı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'nın Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'ya İtalya'dan talip çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Fiorentina, Rodrigo Becao'yu gündemine aldı.

Fiorentina Sportif Direktörü Roberto Goretti'nin, Udinese'de oynadığı dönemden bu yana Becao'yu beğendiği ifade edildi.

MENAJERİ İTALYA'DA İDDİASI

Becao'nun menajeri Luciano Ramalho'nun, transfer görüşmelerinde bulunmak için İtalya'ya gittiği aktarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe'de sadece 6 dakika forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona eriyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Fiorentina #Rodrigo Becao

