Enner Valencia, Islam Slimani'den sonra Fenerbahçe'de bir ilki başardı

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 11:28
<p>UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, ilk iki maçında Frankfurt ve Olympiakos'tan bir puan alabilmişti. Sarı-lacivertliler, gruptaki üçüncü maçında ise Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırladı.</p>

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, ilk iki maçında Frankfurt ve Olympiakos'tan bir puan alabilmişti. Sarı-lacivertliler, gruptaki üçüncü maçında ise Belçika ekibi Royal Antwerp'i ağırladı.

<p>Mbwana Samatta'nın golüyle ikinci dakikada geriye düşen Fenerbahçe, Enner Valencia'nin golleriyle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.</p>

Mbwana Samatta'nın golüyle ikinci dakikada geriye düşen Fenerbahçe, Enner Valencia'nin golleriyle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

<p>20. dakikada skora denge getiren Valencia, 36. dakikada ise takımı adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.</p><p>Ancak yıldız isim, 45. dakikada tekrar sahneye çıktı ve kendi kazandığı penaltı vuruşunu ağlarla buluşturmayı başardı.</p>

20. dakikada skora denge getiren Valencia, 36. dakikada ise takımı adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Ancak yıldız isim, 45. dakikada tekrar sahneye çıktı ve kendi kazandığı penaltı vuruşunu ağlarla buluşturmayı başardı.

<p>Kaydettiği iki golle birlikte Valencia, Opta verilerine göre Ekim 2018'de Islam Slimani'nin Spartak Trnava maçındaki performansının ardından bir Avrupa kupası maçında iki gol atan ilk Fenerbahçeli oldu.</p>

Kaydettiği iki golle birlikte Valencia, Opta verilerine göre Ekim 2018'de Islam Slimani'nin Spartak Trnava maçındaki performansının ardından bir Avrupa kupası maçında iki gol atan ilk Fenerbahçeli oldu.

<p>Valencia, 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu süreçte sarı-lacivertli formayı 48 maçta terleten Valencia, 22 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.</p>

Valencia, 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu süreçte sarı-lacivertli formayı 48 maçta terleten Valencia, 22 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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