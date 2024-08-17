Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 17.08.2024 - 11:22

Güncelleme: 17.08.2024 - 11:31

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Göztepe, Süper Lig'de oynadığı ilk maçta deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe ise sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Dismas, Silva, Dennis, Solet, Yalçın, Romulo, Kubilay

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, En-Nesyri

FENERBAHÇE 3, GÖZTEPE 1 PUANLA BAŞLADI

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

GÖZTEPE VE FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.

FENERBAHÇE, İZMİR'DE ZORLANIYOR

Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alsancak Stadı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakaların 4'ü berabere biterken, iki takım da 1'er kez kazanma mutluluğu yaşadı.

Göztepe ve Fenerbahçe 2002-2003 sezonunda Alsancak Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Ardından 2017-2018'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Göztepe, 2018-2019'da Fenerbahçe'yi Bornova'da 1-0 yenmeyi başardı. 2019-2020 sezonunda iki takım bir kez daha Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı ve müsabaka 2-2 sona erdi.

Göztepe, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'yi ilk defa Gürsel Aksel Stadı'nda konuk etti. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. İzmir'deki son randevu ise 2021-2022 sezonunda gerçekleşti ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

GÖZTEPE'NİN SÜPER LİG'DEKİ GALİBİYET HASRETİ

Lige iki sezon aradan sonra tekrar dönen Göztepe ilk hafta mücadelesinde konuk olduğu Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son 15 haftası dahil, Süper Lig'de 16 maçtır kazanamıyor.